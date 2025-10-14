Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Зеленским 17 октября

Президент США не ответил на вопрос о возможности поставок Украине ракет Tomahawk

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен 17 октября принять в Белом доме Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал 13 октября во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, намерен ли он 17 октября принять Зеленского. "Думаю, да", - подчеркнул глава Белого дома, не приведя каких-либо деталей. Он также оставил без ответа на вопрос о возможности поставок Украине американских ракет Tomahawk.

Ранее журналист британской газеты Financial Times (FT) Кристофер Миллер сообщил в соцсети X со ссылкой на три источника, что Трамп может встретиться с Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Он напомнил, что на минувших выходных Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждался вопрос поставки американских ракет Tomahawk на Украину. Журналист также указал, что на этой неделе у украинской делегации в Вашингтоне запланирован ряд переговоров с американскими коллегами.