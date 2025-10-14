Мадуро назвал "демонической ведьмой" лауреата Нобелевской премии мира
Редакция сайта ТАСС
03:55
КАРАКАС, 14 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал лауреата Нобелевской премии мира, лидера венесуэльской оппозиции Марию Корине Мачадо как "демоническую ведьму".
Читайте также
Мария Корина Мачадо: Нобелевский триумф венесуэльской оппозиции
"90% всего населения отвергает демоническую ведьму из Ла-Сайоны", - приводит слова Мадуро газета El Universal.
Он также указал, что народ Боливарианской Республики отвергает "любую угрозу вторжения или войны против Венесуэлы".