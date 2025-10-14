Трамп призвал превратить мир в Газе в мир во всем регионе

Президент США отметил, что все страны Ближнего Востока должны объединиться и сотрудничать для этой цели

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал страны Ближнего Востока и другие заинтересованные государства к объединению и сотрудничеству с целью достижения устойчивого мира во всем регионе. Прекращение огня в секторе Газа, по его мнению, должно стать первым шагом на этом пути.

"Теперь все эти великие страны, которые так долго и упорно боролись за регион, должны объединиться и завершить работу. Газа - это только ее часть. Главное дело - это мир на Ближнем Востоке", - написал Трамп в Truth Social по пути в Вашингтон, подводя итоги саммита мира в Шарм-эш-Шейхе, посвященного прекращению огня в палестинском анклаве.

В рамках прошедшего в понедельник саммита президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.

13 октября ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки освободили всех заложников. 20 человек были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста и уже находятся на территории еврейского государства.