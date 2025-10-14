FT: кабмин Израиля может не пережить второй этап сделки по Газе

В худшем случае правящая коалиция может распасться, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Судьба правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху находится в прямой зависимости от того, как пройдет второй этап переговоров с палестинским движением ХАМАС. В худшем случае правящая коалиция может распасться, об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на израильский источник.

Читайте также

"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

"Детали второго этапа [сделки по Газе] будут иметь решающее значение. Это может привести к падению правительства", - отметил собеседник издания, ранее относившийся к правительству Нетаньяху.

В публикации говорится, что обсуждение вопросов разоружения бойцов ХАМАС и управления в палестинском анклаве грозят новыми кризисами. Как отмечает израильский политолог Таль Шнайдер, "сегодня царит эйфория, но мы немедленно спустимся с Олимпа к сложным деталям [урегулирования сделки по Газе], и вот тут и начнутся сложности". Так, Нетаньяху выступает против урегулирования конфликта на основе сосуществования двух государств - Израиля и Палестины. При этом администрация президента США Дональда Трампа, способствовавшая заключению перемирия, ожидает от Израиля прогресса в более масштабном региональном урегулировании. Как отмечается в материале, публичная поддержка Трампа, назвавшего Нетаньяху "одним из величайших президентов военного времени", дает премьеру пространство для маневра, однако не облегчает сложившуюся ситуацию.

В понедельник в Шарм-эш-Шейхе прошел "саммит мира", который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по решению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.