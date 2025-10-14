Токаев: реформу парламента в Казахстане нельзя сводить к упразднению Сената

Президент указал, что нужно осуществить глубокую трансформацию всей представительной ветви власти

АСТАНА, 14 октября. /ТАСС/. Реформу в Казахстане, которая предполагает введение однопалатного парламента вместо двухпалатного, нельзя сводить к простому упразднению Сената (верхней палаты). Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании рабочей группы по реформе.

"Хотел бы также подчеркнуть, что парламентскую реформу совершенно неправомерно сводить к роспуску Сената. Перед нами стоит ясная цель - осуществить глубокую трансформацию всей представительной ветви власти", - сказал глава государства, чьи слова приводит его пресс-служба.

Президент отметил, что реформа синхронизируется с преобразованиями в других сферах жизни страны, в том числе с внедрением цифровизации в госуправление. По его словам, "переход к однопалатному парламенту направлен в том числе на адаптацию к новому содержанию и ритму работы, ускоренному темпу принятия решений", а упор также будет сделан на формы, при которых граждане смогут участвовать в политической жизни через "электронный парламент" - систему, аналогичную действующему "электронному правительству.

"Время меняется, оно будет диктовать свои законы. Система e-Parlament не за горами, она скоро будет, поэтому ущерба качеству принимаемых законов допускать ни в коем случае нельзя", - сказал президент. Токаев призвал членов рабочей группы изучить все поступающие предложения от экспертов через различные каналы, чтобы тщательно подготовить будущие изменения.

В сентябре Токаев, выступая с ежегодным посланием к народу Казахстана, предложил создать в стране однопалатный парламент вместо действующего сейчас двухпалатного, который состоит из Мажилиса (нижней палаты) и Сената (верхней палаты). По словам президента, вопрос нужно будет вынести на референдум, который может пройти в 2027 году. Глава государства подчеркивал, что реформа при этом не предполагает перехода к парламентской республике, отмечая, что формула "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" будет сохранена.