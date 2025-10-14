Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за Нобелевской премии мира

По словам белорусского президента, важнее - оценка международного сообщества и людей в мире, "нежели этой политизированной структуры"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу не переживать из-за решения Нобелевского комитета не присуждать действующему президенту США премию мира в 2025 году.

"Неприсуждение Нобелевской премии Дональду Трампу с учетом заявлений разного рода нобелевцев тоже можно принять. Они обещают, что в будущем году он точно получит Нобелевскую премию мира. Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту. А люди в мире должны оценить то, что делают США и их президент на международной арене. Это важнее - оценка международного сообщества и людей в мире, нежели этой политизированной структуры (Нобелевского комитета - прим. ТАСС)", - сказал белорусский лидер на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что Нобелевская премия мира в этом году будет присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.