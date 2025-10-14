Эрдоган: соглашение по Газе не решит палестинский вопрос

По словам президента Турции, единственным решением проблемы является создание независимого, суверенного и географически единого палестинского государства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Владимир Смирнов/ ТАСС

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что неверно было бы рассматривать достигнутые Израилем и ХАМАС договоренности как документ, который решает палестинский вопрос.

"Было бы ошибочно рассматривать это соглашение как документ, разрешающий палестинский вопрос. Это соглашение, по сути, является договоренностью о прекращением огня. По нашему мнению, единственным решением палестинского вопроса является создание независимого, суверенного и географически единого палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме", - заявил Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Египта.

Он указал, что "Турция, как и прежде, будет решительно добиваться этой цели". "Мы должны гарантировать, что израильское правительство сдержит свои обещания, поскольку репутация израильской стороны в этом вопросе крайне неудовлетворительна. Я уверен, что те, кто оказывает влияние на Израиль, особенно США, продолжат делать все необходимое", - добавил он.