ХАМАС обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня в Газе

По данным движения, погибло несколько палестинцев

Редакция сайта ТАСС

© Amir Levy/ Getty Images

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС обвинило Армию обороны Израиля в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа на фоне гибели в анклаве нескольких палестинцев от рук израильских военных. Соответствующее заявление опубликовал в Telegram-канале представитель радикалов Хазем Касем.

"Убийство израильской армией нескольких жителей Газы - это нарушение соглашения о прекращении огня. Мы вновь просим усилить наблюдение за Израилем и не позволять ему уклоняться от своих обязательств перед посредниками", - написал Касем.