Bloomberg: арабские страны обеспокоены будущим сделки по Газе

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Арабские страны испытывают "осторожный оптимизм" относительно прекращения огня в Газе и пока не понимают, какое будущее ждет сделку. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц в регионе.

По словам собеседников агентства, государства испытывают серьезную обеспокоенность относительно того, кто будет финансировать восстановление Газы и военные какой страны будут задействованы для поддержания мира. Ясности относительно будущего ХАМАС также пока нет. Соглашение в нынешнем виде уделяет мало внимания гуманитарному кризису в Газе, считает неназванный европейский чиновник. Представитель одной из арабских стран назвал план урегулирования хрупким.

По мнению одного западного дипломата, высока вероятность того, что Израиль вскоре вновь атакует Иран, что спровоцирует новый кризис в регионе.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" американского президента Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

В понедельник в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по решению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.