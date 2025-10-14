Эксперт ван дер Пейл: ядерные учения НАТО скроют дефицит обычных вооружений

Альянс пытается компенсировать ослабление реальных возможностей угрозами, рассчитанными на психологический эффект, отметил нидерландский политолог

ГААГА, 14 октября. /ТАСС/. Проведение ядерных учений НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) призвано скрыть серьезные проблемы, с которыми сталкивается альянс в области обычных вооружений. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.

"Намерение НАТО, конечно, состоит в том, чтобы поиграть мускулами. Но реальное послание этих учений - о том, что у альянса почти не осталось обычных вооружений", - полагает ученый. По его словам, подобная демонстрация силы призвана скрыть растущие трудности Запада в сфере военного производства и логистики. "Альянс пытается компенсировать ослабление реальных возможностей угрозами, рассчитанными на психологический эффект", - пояснил ван дер Пейл.

13 октября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс начал свои ежегодные ядерные учения. По его словам, учения носят "давно запланированный характер" и не связаны ни с какими актуальными мировыми событиями, а настоящее ядерное оружие "в них не задействовано".