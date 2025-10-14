Orange: нижняя палата парламента Мадагаскара высказалась за отставку президента

По данным информационного портала, за это проголосовали 130 депутатов из 131 присутствующего

ХАРАРЕ, 14 октября. /ТАСС/. Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Мадагаскара проголосовала за отстранение от власти президента Андри Радзуэлины. Об этом сообщил информационный портал Orange.

За отставку высказались 130 депутатов из 131 присутствующего (всего их 151), в том числе представители правящей партии "Вместе с Андри Радзуэлиной".

Ранее президент объявил о роспуске нижней палаты, но та сочла это решение незаконным.

В свою очередь президент заявил, что созванная по инициативе оппозиции экстренная сессия Национальной ассамблеи "юридически ничтожна, лишена юридических оснований и противоречит конституции".

Внутриполитический кризис на Мадагаскаре начался 25 сентября с массовых выступлений молодежи против отключений электричества и воды, которые затем переросли в требования отставки президента. Радзуэлина готов идти на диалог с оппозицией, но отказывается покидать свой пост. Он сообщил, что укрылся в "надежном месте", откуда будет удаленно руководить страной. Пока точно не известно, где он находится.