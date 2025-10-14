Мэр Одессы Труханов намерен судиться с Зеленским из-за лишения гражданства

Геннадий Труханов также заявил, что не имеет гражданства РФ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Мэр Одессы Геннадий Труханов будет судиться с Владимиром Зеленским из-за указа о лишении его гражданства Украины.

"К сожалению, получилось как получилось. Поэтому я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека. <...> Это край уже такого, знаете, произвола, которого не может быть", - сказал Труханов в интервью украинскому изданию "Общественное".

Он также заявил, что не имеет гражданства РФ и назвал решение о прекращении его украинского гражданства "фальсификацией". Труханов утверждает, что никогда не получал российский паспорт и не выезжал для этого за пределы Украины.

По словам Труханова, указа о лишении гражданства он еще не получил. Одновременно издание со ссылкой на источники в администрации Зеленского отмечает, что указы о лишении гражданства не публикуют открыто из-за наличия в них персональных данных.

Зеленский во вторник подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства. Ранее петиция в адрес Зеленского с требованием лишить Труханова гражданства меньше чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. голосов. Автор обращения Мирослав Откович аргументировал его тем, что журналисты неоднократно публиковали материалы о вероятном наличии у Труханова российского гражданства.