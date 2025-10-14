Эксперт Дагделен назвала причину потери международной репутации ФРГ

По словам внешнеполитического эксперта германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", из-за двойных стандартов и безоговорочной поддержки Израиля "песенка правительства Германии полностью спета"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен заявила, что политика "двойных стандартов" правительства ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем в отношении Израиля и России привела к потере международной репутации ФРГ и экономическому спаду в стране.

"Сначала отсутствие всякой политической роли, а затем неправильная парковка - канцлер ФРГ Фридрих Мерц мог бы сэкономить на перелете в Шарм-эш-Шейх. Из-за двойных стандартов и безоговорочной поддержки Израиля на фоне продолжающегося геноцида в Газе песенка правительства Германии полностью спета. Потеря международной репутации согласуется с экономическим спадом страны, который Мерц усугубляет все новыми санкциями против России и подготовкой к войне вместо мирной дипломатии", - написала Дагделен в X.

Таким образом политик отреагировала на публикацию газеты Bild, которая сообщила, что Мерц вернулся в Берлин из Шарм-эш-Шейха, где 13 октября прошел саммит мира, созванный по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников, с почти семичасовым опозданием. Три часа канцлер провел в ожидании в аэропорту Египта. Сначала правительственному лайнеру делегации ФРГ не давали разрешения на взлет, а затем водитель буксировщика неправильно припарковал самолет, не дав ему обогнать сверхдлинный лайнер с индонезийской делегацией.

В понедельник в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по решению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.