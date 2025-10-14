МККК признает, что возвращение тел погибших в Газе заложников требует времени

Между тем представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что движение "сообщило посредникам о сложностях с передачей тел заложников"

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 14 октября. /ТАСС/. Возвращение останков погибших израильских заложников, которых удерживало в секторе Газа движение ХАМАС и поддерживающие его группировки, сопряжено со сложностью и требует времени. Об этом сообщил официальный представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Кристиан Кардон.

Читайте также

Жизнь после двух лет плена. Израиль принял 20 освобожденных из Газы

По его словам, которые приводит телеканал Al Jazeera, возвращение тел погибших "сложнее, чем освобождение живых". "Это огромная проблема", - сказал он, подчеркнув, что ее решение "может занять дни и недели". Он также не исключил вероятности того, что тела могут быть не найдены.

Между тем представитель ХАМАС Хазем Касем заявил в комментарии телеканалу Al Hadath, что движение "сообщило посредникам о сложностях с передачей тел заложников". При этом он заверил, что ХАМАС привержен "всем деталям соглашения".

Вечером 13 октября четыре гроба с останками погибших в Газе заложников были переданы израильской стороне через сотрудников МККК. Утром того же дня в Газе были освобождены и возвращены в Израиль все 20 остававшихся там живых заложников, после чего у радикалов остались тела 28 погибших. Все они должны быть возвращены в ближайшее время в рамках договоренностей о мирном урегулировании в Газе.

Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков погибших радикалы вернули только 4 тела из 28. Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами всего процесса будет иметь последствия.