Белый дом пообещал, что военные не лишатся зарплат, несмотря на шатдаун

Кроме того, планируются новые сокращения госаппарата, отмечается в заявлении Административно-бюджетного управления

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена обеспечить дальнейшую выдачу зарплаты американским военным и сотрудникам правоохранительных органов, несмотря на частичную приостановку финансирования федерального правительства страны (шатдаун), а также планирует новые сокращения госаппарата. Об этом говорится в заявлении Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома.

"АБУ делает все возможное, чтобы подготовиться к худшему и справиться с тем, что демократы проявляют непримиримость. Платим военным, платим сотрудникам правоохранительных органов, продолжаем сокращения и ждем", - отмечается в заявлении, опубликованном в X.

Портал Punchbowl News ранее сообщил со ссылкой на источники, что "Белый дом готовится к продолжительному шатдауну и нашел несколько новых источников финансирования для важнейших программ". Как уточняется в публикации, власти США намерены, в частности, использовать средства, получаемые от пошлинных сборов, для поддержки программы продовольственного обеспечения в США.

Президент США Дональд Трамп 7 октября заявил, что вашингтонская администрация из-за шатдауна может провести значительные сокращения и увольнения сотрудников американских ведомств и свернуть ряд государственных программ. Он не привел подробностей. Трамп также не исключил, что какой-то части этих сотрудников после возобновления финансирования правительства не будет выплачена задним числом зарплата.

Шатдаун в США

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).