Al Araby: египетские бригады участвуют в поиске тел погибших заложников в Газе

Израильская сторона консультируется с властями Египта для урегулирования кризиса, связанного с возвращением тел пленных

ДОХА, 14 октября. /ТАСС/. Бригады египетских специалистов оказывают помощь в поиске тел израильских заложников, погибших в секторе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Araby.

"Египетские бригады работают на территории сектора Газа, помогая найти и извлечь тела израильских заложников", - утверждают источники канала. По их информации, израильская сторона консультируется с властями Египта для урегулирования кризиса, связанного с возвращением тел пленных.

13 октября ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа освободили 20 израильских заложников, а также передали тела четырех погибших. В обмен Израиль выпустил из тюрем 1 968 палестинцев, включая 250 человек, отбывавших пожизненные сроки или приговоренных к длительным срокам заключения. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули тела только 4 из 28 погибших заложников. Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание ХАМАС всего процесса будет иметь последствия.

Как отметил представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Кристиан Кардон, возвращение останков заложников сопряжено со сложностями и требует времени. По его мнению, решение этой проблемы "может занять дни и недели". В то же время представитель ХАМАС Хазем Касем заявил телеканалу Al Hadath, что движение уведомило посредников о сложностях с передачей тел заложников. Палестинская группировка, подчеркнул он, привержена выполнению всех положений соглашения.