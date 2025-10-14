Юрист Магера: лишение Труханова гражданства не снимает с него полномочий мэра Одессы

По словам украинского эксперта, депутаты должны проголосовать за решение о досрочном прекращении полномочий мэра

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Лишение Геннадия Труханова украинского гражданства не означает, что он досрочно перестает быть мэром Одессы. Об этом заявил украинский юрист Андрей Магера.

По его словам, если Зеленский издал "указ о лишении гражданства Украины Трухановым, то он не прекратит автоматически выполнять обязанности городского головы, так как закон "О местном самоуправлении" требует, что должно быть решение городского совета о принятии этого факта к сведению", - сказал он в интервью украинскому телеканалу "Эспрессо".

По словам Магеры, депутаты должны проголосовать за решение о досрочном прекращении полномочий мэра. "В Одесском горсовете 64 депутата, поэтому не менее 33 должны проголосовать. Если решение не будет проголосовано, то полномочия Труханова как городского головы не будут досрочно прекращены. Даже в случае соответствующего указа президента", - подчеркнул юрист.

Магера продолжил, что "даже если появится решение горсовета о прекращении полномочий, то по закону "О гражданстве" у городского головы есть пять дней, чтобы остановить данное решение, подать замечания к этому решению. Тогда оно останавливает свое действие. Далее в двухнедельный срок городской совет должен одно из двух сделать: либо учесть предложения городского головы, либо отклонить их. Но отклонять их надо уже двумя третями голосов, а не большинством. Если горсовет отклонит двумя третями, то предварительное решение начинает действовать. Такая вот непростая ситуация".

Такой алгоритм власти с лишением гражданства, отметил Магера, может быть по меньшей мере элементом политического давления. Но надо понимать, что в таком случае президент берет на себя ответственность за издание указа. "А после указа, хотя, конечно, прекращается гражданство Украины, это еще не значит, что автоматически прекращаются должностные полномочия городского головы, - уточнил он. - Подобная процедура, скажем, происходит и в отношении народного депутата".

Зеленский 14 октября подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Ранее петиция в адрес Зеленского с требованием прекратить украинское гражданство Труханова меньше чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч голосов. Автор обращения Мирослав Откович аргументировал его подачу тем, что журналисты неоднократно публиковали материалы о вероятном наличии у Труханова российского гражданства. Сам Труханов назвал это решение "фальсификацией", пообещал подать на Зеленского в суд и заявил, что не покинет Одессы и Украины.