Reuters: глава путчистов на Мадагаскаре объявил двухлетний переходный период

Полковник Майкл Рандрианирина сообщил, что за это время проведут референдум по проекту новой конституции

ХАРАРЕ, 14 октября. /ТАСС/. Глава военных, пришедших к власти на Мадагаскаре, полковник Майкл Рандрианирина, объявил о начале переходного периода, который будет продолжаться два года до проведения новых выборов. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Период преобразований в обществе продлится максимум два года, - цитирует его агентство. - За это время будет проведен референдум по проекту новой конституции, а затем - выборы для постепенного формирования новых институтов власти".