Министерство культуры Молдавии не намерено сносить памятники советского периода

В министерстве отметили, что "такие объекты охраняются законом и включены в Национальный реестр памятников публичного назначения"

КИШИНЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Министерство культуры Молдавии опровергло сообщения в СМИ, что принятая недавно инструкция №369 о порядке создания, переноса и демонтажа памятников публичного назначения, принята с целью узаконить снос памятников советского периода.

"Инструкция не предусматривает и не допускает снос памятников, возведенных в советский период или в другие исторические эпохи. Напротив, такие объекты охраняются законом и включены в Национальный реестр памятников публичного назначения", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В нем отмечено, что новые положения подтверждают существующую правовую защиту памятников и устанавливают четкую процедуру для любых вмешательств, а само министерство выступает гарантом "законодательной последовательности и охраны культурного наследия страны".

Однако после публикации в правительственном издании "Официальный вестник" новой инструкции гражданские активисты выразили опасение, что власти могут использовать ее для демонтажа памятников советского периода. В частности, глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что "инструкция теперь позволяет сносить все ненужное, изношенное и противоречащее властным порывам - мозаики, памятники, бюсты". По его мнению, документ может быть применен к оставшимся в республике памятникам советской эпохи. Он напомнил, что сторонники президента Майи Санду и правящей в Молдавии Партии действия и солидарности неоднократно призывали снести уцелевшие памятники Ленину, Котовскому, Лазо и другим деятелям советского периода.

После прихода к власти Санду и ПДС в Молдавии начат пересмотр истории, были сделаны попытки отменить празднование Дня Победы и Дня освобождения республики от фашистской оккупации. Парламентское большинство от правящей партии приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и другой символики времен Великой Отечественной войны, в республике начата установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне Гитлера. Их открытие проводится с участием официальных лиц и представителей посольства Румынии, что вызывает критику общественников, которые напоминают о преступлениях нацистов и их союзников против мирного населения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что власти Молдавии начав переписывать историю без сомнения пойдут на снос памятников борцам с фашизмом и нацизмом, а также с развернут борьбу с христианскими святынями. По ее словам, Кишинев идет в этом по стопам режима Владимира Зеленского, "который пытается искоренить все русское не только внутри страны, но и за ее пределами".