Трамп: США разоружат ХАМАС, если он откажется добровольно сделать это

Вашингтон ожидает разоружения в течение "умеренного промежутка времени", уточнил американский лидер

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены разоружить палестинское движение ХАМАС, если оно откажется делать это добровольно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

"Они разоружатся, потому что сказали, что собираются разоружиться. А если они не разоружатся, то мы их разоружим", - сказал американский лидер, комментируя перспективы прекращения огня движением ХАМАС. Трамп отказался уточнить, каким именно образом будет разоружено движение. "Я не обязан объяснять это вам. Они знают, что мы не играем в игры", - отметил глава администрации США.

По его словам, Вашингтон ожидает разоружения ХАМАС в течение "умеренного промежутка времени". Если движение откажется добровольно действовать так, то оно будет разоружено, "возможно, насильственным образом", подчеркнул Трамп.