Офис Нетаньяху: Израиль получил в Газе останки четырех заложников

Военные везут гробы в Национальный центр судебной медицины для процедуры идентификации, сообщили в канцелярии премьер-министра еврейского государства

© AP Photo/ Yousef Al Zanoun

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Израильские военные в секторе Газа получили от сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее заявлению, сейчас военные везут останки на территорию Израиля, где они будут доставлены в Национальный центр судебной медицины для проведения процедуры идентификации. "После завершения опознания будет сделано официальное заявление", - добавили в канцелярии.

13 октября четыре гроба с останками погибших в Газе заложников были переданы израильской стороне через сотрудников Международного комитета Красного Креста. Утром того же дня в секторе были освобождены и возвращены в Израиль все 20 остававшихся там заложников, после чего у радикалов остались тела 28 погибших.

Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков погибших радикалы вернули только 4 тела из 28. Министр обороны Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание всего процесса будет иметь последствия.