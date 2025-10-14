Трамп посмертно наградил Кирка Президентской медалью Свободы

Президент США передал медаль вдове консервативного активиста Эрике Кирк

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп и вдова Чарли Кирка Эрика на церемонии награждения © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник посмертно наградил убитого в результате покушения консервативного политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Он передал награду вдове погибшего Эрике Кирк.

Читайте также

Что известно о задержании предполагаемого убийцы Чарли Кирка

"Чарльз Джеймс Кирк был провидцем и одним из величайших представителей своего поколения", - заявил во время церемонии Трамп.