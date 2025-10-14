Трамп посмертно наградил Кирка Президентской медалью Свободы
Редакция сайта ТАСС
21:31
ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник посмертно наградил убитого в результате покушения консервативного политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Он передал награду вдове погибшего Эрике Кирк.
Читайте также
Что известно о задержании предполагаемого убийцы Чарли Кирка
"Чарльз Джеймс Кирк был провидцем и одним из величайших представителей своего поколения", - заявил во время церемонии Трамп.