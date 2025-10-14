Администрация Аббаса: ХАМАС хочет навязать силой свою власть населению Газы

Радикалы устраивают внесудебные расправы над мирными жителями анклава, жертвами которых стали десятки человек, говорится в заявлении

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Администрация президента Палестины Махмуда Аббаса осуждает внесудебные расправы, которые совершают члены радикального движения ХАМАС в отношении мирных граждан в секторе Газа. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном агентством WAFA.

Читайте также

Жизнь после двух лет плена. Израиль принял 20 освобожденных из Газы

"ХАМАС хочет вновь навязать населению свою власть силой и террором, - указывается в тексте. - В различных районах сектора Газа происходят в последние дни внесудебные расправы, их жертвами стали десятки человек".

В заявлении отмечается, что "эти отвратительные преступления творятся в тот момент, когда палестинский народ страдает от разрушительных последствий войны и блокады". "Считаем такие действия ХАМАС неприемлемыми, расцениваем их как вопиющее нарушение прав человека и серьезное посягательство на принцип верховенства закона", - подчеркивается в документе.

Администрация Аббаса призывает к немедленному прекращению бесчинств и утверждает, что ХАМАС подрывает усилия по объединению институтов палестинского государства. "Требуем привлечь к судебной ответственности всех виновных в нападениях на беззащитных граждан, - говорится в тексте. - Попытки ХАМАС укрепить власть в секторе Газа противоречат высшим интересам палестинского народа и создают предлог для продления оккупации".

Газета Asharq al Awsat сообщила 14 октября о перестрелках между боевиками ХАМАС и отрядами самообороны арабских племенных кланов, которые произошли в кварталах Эс-Сабра и Телль-эль-Хава в городе Газа. По ее данным, обе стороны понесли потери в ходе боестолкновений, которые продолжались с 11 октября. В итоге радикалы вытеснили ополченцев из иорданского полевого госпиталя, который служил пристанищем для их семей.