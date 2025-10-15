Венгрия надеется, что усилия Трампа помогут принести мир на Украину

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто считает, что американский президент является единственной надеждой урегулирования конфликта

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Петер Сийярто © Владислав Ногай/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Венгрия надеется, что усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира на Украине, будут успешными. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Российской энергетической недели (РЭН).

"Я очень надеюсь, что мир вернется в Центральную часть Европы. Мы верим в то, что президент Трамп - это единственная надежда для установления мира на Украине. Мы были преисполнены надежды после саммита на Аляске, и мы до сих пор надеемся, что те усилия, которые были сделаны Трампом, чтобы установить мир в регионе, будут успешными", - сказал он.