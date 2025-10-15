ТСН: Зеленский назначил Сергея Лысака главой военной администрации Одессы

Администрация фактически будет дублировать функции действующей исполнительной власти и лишенного украинского гражданства мэра Геннадия Труханова

Глава военной администрации Одессы Сергей Лысак © Mykola Miakshykov/ ZUMA Press Wire via Reuters Connect

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский назначил главу Одесской городской администрации. Им стал Сергей Лысак, ранее занимавший должность руководителя Днепропетровской областной военной администрации. Об этом сообщает телеканал ТСН со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, Зеленский уже подписал соответствующий указ.

О назначении в ближайшее время руководителя созданной Одесской городской военной администрации Зеленский сообщил 14 октября в своем вечернем обращении.

Военная администрация города фактически будет дублировать функции действующей исполнительной власти и мэра Геннадия Труханова, лишенного во вторник украинского гражданства.

Практику введения военных администраций в городах и областях Украины якобы для обеспечения безопасности во время военного положения ввел офис Зеленского. Представители местного самоуправления активно выступали против таких мер, отмечая, что военные администрации, которые подчиняются Киеву, фактически подменяют функции местных властей и вводят его "прямое управление". В Ассоциации городов Украины, негосударственной организации, которая занимается вопросами развития и укрепления местного самоуправления, отмечали, что военные администрации появились в первую очередь в тех городах, у мэров которых были серьезные разногласия с центральными властями.