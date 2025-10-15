Нетаньяху надеется на мирное разоружение ХАМАС

По словам премьера Израиля, предстоит убедиться, что в Газе нет оружейных заводов и контрабанды оружия в анклав

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Menahem Kahana/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется, что члены радикального палестинского движения ХАМАС согласятся мирно сдать оружие.

"Во-первых, ХАМАС должен сдать оружие. <...> Я надеюсь, что мы сможем это сделать мирным путем. Мы, безусловно, готовы к этому", - сказал глава израильского кабмина в интервью телеканалу CBS News.

Помимо разоружения, по словам Нетаньяху, предстоит убедиться, что "в Газе нет оружейных заводов" и "контрабанды оружия" в анклав.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены разоружить палестинское движение ХАМАС. При этом если движение откажется сдать оружие добровольно, то оно будет разоружено, "возможно, насильственным образом", подчеркнул хозяин Белого дома. Нетаньяху выразил надежду, что "этого не произойдет".

9 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.

13 октября ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки освободили всех заложников. 20 человек были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста и уже находятся на территории еврейского государства.