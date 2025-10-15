Сийярто назвал позором ответ ЕК о безопасности нефтепровода "Дружба"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии указал, что получил его через семь недель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН), что ответ Еврокомиссии на его запрос о безопасности нефтепровода "Дружба" лишь спустя семь недель является позором.

Читайте также

Огонь по своим. Почему Украина разрушает "Дружбу" с Венгрией

"Вы знаете, это позор. Они послали ответ через семь недель после моего письма. После семи недель, представьте себе", - сказал он.

Ранее Сийярто заявлял, что Европейский союз (ЕС) не исполнил своих обязательств по отстаиванию интересов Венгрии после атаки Украины на нефтепровод "Дружба", Будапешт не может рассчитывать на власти европейского объединения в этом вопросе.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в "Гостином дворе" будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.