AP: в Израиле под стражей остаются 115 палестинских медработников из Газы

Власти Израиля в рамках мирного плана ранее согласились в обмен на возвращение 20 заложников освободить 250 заключенных из Палестины

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Порядка 115 палестинских медицинских работников, задержанных на территории сектора Газа за время боевых действий, остаются под стражей в Израиле. Об этом со ссылкой на правозащитную организацию Healthcare Workers Watch сообщило агентство Associated Press (AP).

Читайте также

Сломает хребет верблюду? Решил ли Трамп ближневосточную проблему

Ранее власти Израиля в рамках мирного плана по урегулированию конфликта в Газе согласились в обмен на возвращение 20 заложников освободить 250 палестинских заключенных, отбывавших в израильских тюрьмах пожизненные или длительные тюремные сроки, а также более 1,7 тыс. жителей анклава, которые были задержаны израильскими военными с момента начала боевых действий 7 октября 2023 года. Обмен был осуществлен в понедельник при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

В списках освобожденных, как указывают правозащитники, были 55 медицинских работников. Оставшиеся 115 врачей, медсестер и других сотрудников больниц сектора Газа, задержанных израильскими властями, продолжают находиться под стражей. В том числе в списки на освобождение со стороны Израиля не вошел директор больницы "Камаль Адван" в секторе Газа Хусам Абу Сафия, который был арестован в конце декабря 2024 года. Его задержание тогда осудили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ряд международных неправительственных организаций. В свою очередь, израильские власти заявляли о причастности директора "Камаль Адван" к террористической деятельности и его пособничестве радикальному палестинскому движению ХАМАС.

9 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.