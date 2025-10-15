Палестина опасается отказа Израиля выполнять план после возврата заложников

Опасения вызваны сообщением об убийстве семи палестинцев 14 октября, заявил спецпосланник палестинского президента Мухаммед Штайе

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 15 октября. /ТАСС/. Руководство Палестины на фоне сообщений о гибели семи палестинцев после установления режима прекращения огня на территории сектора Газа опасается, что Израиль по возвращении заложников откажется выполнять остальные части плана США по урегулированию конфликта в анклаве. Об этом заявил спецпосланник палестинского президента и бывший премьер-министр (2019-2024) Мухаммед Штайе.

"Проблема заключается в том, что, честно говоря, [глава израильского правительства Биньямин] Нетаньяху, как только он вернет заложников домой, может не перейти к реализации других частей соглашения", - сказал он на брифинге для ассоциации аккредитованных при ООН журналистов в Женеве.

По сведениям Штайе, 14 октября семь палестинцев были убиты, когда пытались добраться до своих разрушенных домов. В свете этих событий он опасается, что "Израиль остановится на первом этапе" выполнения договоренностей.

Некоторое время назад пресс-служба израильской армии сообщила, что военные открыли огонь "для устранения угрозы" на севере анклава после того, как несколько неизвестных приблизились к их позициям, что якобы являлось нарушением соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 10 октября.

13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.