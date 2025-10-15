В МО Белоруссии заявили о единой с Россией позиции по оценке военных угроз

Совместная выработка новых эффективных моделей межгосударственных отношений, координация внешней политики и повышение оборонного потенциала военной организации СГ выступают в качестве основного фактора обеспечения безопасности, отметил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Белоруссия имеет единую с Россией позицию на оценку военных вызовов и угроз. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании совместной коллегии министерств обороны стран.

"За годы нашего двустороннего сотрудничества достигнуты значительные результаты. Мы с уверенностью можем констатировать образцовый уровень межведомственного взаимодействия. Хочу подчеркнуть наличие единой с российскими коллегами позиции на оценку вызовов и угроз. Мы совершенствуем объединенные военные системы, которые проверяются на совместных мероприятиях по оперативной и боевой подготовке", - сказал Хренин.

Он отметил, что в данных условиях совместная выработка новых эффективных моделей межгосударственных отношений, координация внешней политики и повышение оборонного потенциала военной организации Союзного государства выступают в качестве основного фактора обеспечения безопасности государств-участников.

Министр напомнил, что в текущем году были успешно проведены совместные стратегические учения Вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2025", в ходе которых продемонстрировали высокий уровень готовности органов военного управления войск двух стран к совместным действиям.