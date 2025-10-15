В Польше утверждают, что США и Белоруссия продолжат переговоры по заключенным

В том числе речь идет об освобождении поляков и белорусских сотрудников телеканала Belsat, отметил замглавы польского МИД Марчин Босацкий

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД Польши Марчин Босацкий утверждает, что представитель президента США Джон Коул договорился с белорусским руководством о проведении следующих раундов переговоров по вопросу очередного освобождения ряда заключенных в Белоруссии.

"Коул договорился о следующих раундах освобождения политических заключенных, в том числе поляков и белорусских сотрудников [польского телеканала] Belsat (находится в реестре нежелательных организаций на территории РФ - прим. ТАСС)", - написал он в X по итогам встречи с Коулом в Вашингтоне.

В сентябре агентство БелТА сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и Коул в ходе встречи обсуждали освобождение ряда осужденных в республике. Белорусский лидер подчеркнул, что в западных странах заключенных в Белоруссии называют "заложниками или политзаключенными". Позднее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что 52 освобожденных в Белоруссии заключенных пересекли границу республики с Литвой.