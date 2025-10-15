Мнение

Прагматичный подход Лукашенко: возможна ли "большая сделка" Белоруссии и США

Дмитрий Караман — о том, смогут ли Минск и Вашингтон наладить отношения и при чем здесь Россия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно для многих собрал 14 октября совещание по вопросам глобальной международной обстановки и развитию взаимодействия с США. Не секрет, что на протяжении последних лет отношения этих двух стран переживали непростой период. В частности, республика уже не один год находится под давлением американских и европейских санкций, а с февраля 2022-го посольство США в Минске приостановило работу под предлогом действий России на Украине. Однако с приходом к власти в Вашингтоне администрации Дональда Трампа появилась определенная надежда на изменения к лучшему.

Прагматичный подход и ожидание "большой сделки"

В совещании у Лукашенко приняли участие премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, глава Администрации главы государства Дмитрий Крутой, генеральный прокурор Андрей Швед и председатель КГБ Иван Тертель. Лидер страны как раз и сообщил им, что в контактах Минска и Вашингтона наметился определенный прогресс, в связи с чем предложил выработать дальнейший алгоритм двусторонних отношений на перспективу.

За последнее время в Минске состоялся ряд встреч с делегациями из США. В частности, в начале сентября Александр Лукашенко принял у себя спецпредставителя американского лидера Джона Коула. По словам белорусского президента, практика показала, что все эти контакты американцы проводят исключительно в прагматических целях. В этой связи он отметил, что и политика Минска на возобновление отношений с Вашингтоном должна строиться исключительно в белорусских интересах.

Президент даже допустил, что Белоруссия может пойти на определенные компромиссы и первой сделать шаги навстречу, при этом ожидая от американцев, что они будут выполнять обещанное.

Пожалуй, наибольший интерес вызвали слова Лукашенко о том, что Белоруссия ждет от США глобальных предложений, а вслед за ними — и большой сделки, как любят говорить сами американцы. Президент подчеркнул, что белорусская сторона к этому готова. При этом глава республики вновь подчеркнул, что в обязательном порядке должны быть учтены и интересы Минска. "Все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались", — резюмировал Лукашенко.

А "хвосты" остались…

Во время того же сентябрьского визита в Минск Коул заявил, что американские власти хотят вернуть свое посольство в республику и снимают санкции с авиакомпании "Белавиа". Позже Минфин США выпустил генеральную лицензию на финансовые операции с перевозчиком и ее дочерними структурами.

Однако за прошедший месяц о каких-то послаблениях в санкционном режиме сама "Белавиа" не сообщала. Лукашенко в ходе совещания во вторник не обошел стороной эту проблему. "Заявили о том, что снимают санкции с "Белавиа", а "хвосты" какие-то остались", — констатировал он. По словам руководства компании, которые привел глава государства, снятие санкций еще не полностью освобождает перевозчика от каких-то "глупых обязательств".

Президент также указал, что "Белавиа" не всегда и не везде может летать, ремонтировать или что-то покупать. Однако он обратил внимание, что американцы эту проблему признают и призывают подождать, чтобы ликвидировать эти "хвосты".

Красные линии

На фоне того, что, как говорит Лукашенко, тенденция возобновления двустороннего диалога Белоруссии и США приобрела "некоторый положительный импульс", немаловажным становится обозначение так называемых красных линий, переход которых для республики был бы неприемлем. Речь идет о том, чтобы шаги Минска навстречу Вашингтону ни в коем случае не нанесли вред отношениям Белоруссии с ее ближайшими союзниками — Россией и Китаем, а также с дружественными странами в евразийских интеграционных объединениях. "Это святое. Мы договорились, подписали соответствующие соглашения. Поэтому должны действовать в этих рамках", — подчеркнул белорусский лидер.

В этой связи он и предлагает выработать некий план отношений с американцами и решения тех вопросов, которые будут поставлены Минском и Вашингтоном в ходе переговоров. Как считает Лукашенко, закрепить такой план нужно будет на самом высоком уровне.

Вопрос заключенных

Еще один аспект белорусско-американских отношений — освобождение заключенных. Президент Белоруссии заявлял ранее, что готов продолжить с США разговор на эту тему, поскольку Вашингтон занимает конструктивную позицию.

На встрече с Коулом в сентябре Лукашенко выразил готовность обсудить глобальную сделку по освобождению ряда заключенных. При этом белорусский лидер подчеркивал, что в ряде западных стран заключенных в Белоруссии называют "заложниками или политзаключенными". "Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе", — пояснял Лукашенко.

Тем временем в конце сентября спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог рассказал, что Вашингтон наладил контакт с Белоруссией, чтобы удостовериться в том, что американская позиция будет доходить до российского руководства через Минск. По его словам, по этой же причине Соединенные Штаты участвовали в процессе освобождения ряда заключенных в Белоруссии.

При этом спецпосланник раскритиковал бывшего американского лидера Джо Байдена за то, что тот не пытался обсуждать тему Украины напрямую. "Думаю, это одна из ошибок предыдущей администрации. Президент Байден вообще даже не брался за телефон, чтобы поговорить с Путиным о войне", — считает политик. По мнению Келлога, с точки зрения дипломатии это было неправильно, так как "с противниками нужно разговаривать".

Роль в украинском урегулировании

Безусловно, Белоруссия — как ближайший союзник России — представляет для США немаловажный интерес с точки зрения урегулирования украинского конфликта. На это же обращает внимание и Александр Лукашенко, говоря о значении Минска в выстраивании архитектуры региональной безопасности. Как отмечает лидер республики, если американская сторона заинтересована в прекращении конфликта на Украине, то Белоруссия готова сыграть в этом посильную роль.

Минск давно и неоднократно публично подчеркивает необходимость мирного урегулирования конфликта. Сам Лукашенко считает, что Украина должна существовать как суверенное независимое государство, однако, если противостояние не прекратится, она может вообще исчезнуть с карты мира.

В плане мирного урегулирования позиции Белоруссии и Москвы совпадают. Об этом свидетельствуют регулярные заявления и встречи лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина — как в двустороннем формате, так и на международных площадках.

В своих недавних выступлениях белорусский президент не обошел вниманием и ситуацию вокруг возможных поставок Киеву американских ракет "Томагавк". По его словам, решению это не поможет, а лишь эскалирует ситуацию до состояния ядерной войны. Это понимает и сам Трамп.

Укрепление позиций

В целом последние события вокруг белорусско-американских отношений свидетельствуют о росте авторитета республики на региональной и международной арене. Показательным в этом плане стал телефонный разговор президентов Белоруссии и США, который состоялся 15 августа накануне российско-американского саммита на Аляске. Тогда они обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Кроме того, была достигнута договоренность продолжить контакты. В ходе разговора Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято.

Разумеется, путь к полноценному восстановлению диалога между Минском и Вашингтоном не будет быстрым и простым. Ясно и другое — белорусской стороне в общении с американцами не стоит терять бдительность. В первую очередь республике следует ориентироваться на национальные интересы, особенно в долгосрочной перспективе.

Однако те сигналы, которые звучат из обеих столиц, свидетельствуют, по крайней мере, о взаимной заинтересованности в поиске компромиссов. И помимо политического аспекта, не меньшую роль играет перспектива налаживания экономического сотрудничества Белоруссии и США. Но для этого Вашингтон должен снять те санкции, которые до сих пор действуют в отношении республики.

И хотя, как отмечает Лукашенко, в Белоруссии научились жить и работать под давлением этих рестрикций, они вредят и отвлекают от решения многих проблем. Глава белорусского государства также с сожалением констатировал, что американская администрация по-прежнему проводит политику по продвижению неких псевдодемократических ценностей.

