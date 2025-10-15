Трамп не ответил, разрешил ли он ЦРУ попытаться убить Мадуро

Президент США заявил, что "было бы нелепо", если бы он ответил на этот вопрос

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп отказался ответить на вопрос о том, разрешил ли он ЦРУ попытаться убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Я не хочу отвечать на этот вопрос, - сказал глава США на пресс-конференции в Белом доме. - Это нелепый вопрос, чтобы мне его задавать. На самом деле это не нелепый вопрос. Но было бы нелепо, если бы я на него ответил". Так Трамп отреагировал на вопрос о том, получило ли ЦРУ полномочия на то, чтобы попытаться убить Мадуро.

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на американских чиновников, что вашингтонская администрация разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Это разрешение стало очередным шагом в кампании давления на Венесуэлу с конечной целью отстранения Мадуро от власти. По сведениям издания, оно было дано на фоне того, как военные США уже разрабатывают варианты для президента Трампа, включая возможные удары внутри самой Венесуэлы.

Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростные лодки с находившимися на них людьми, которые, по американским данным, перевозили наркотики из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, 7 октября Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.