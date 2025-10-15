Трамп считает, что Украина может готовиться к наступательным действиям

По словам американского лидера, на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским 17 октября он намерен обсудить украинский кризис, не конкретизировав, о чем именно пойдет речь

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Украина может готовиться к наступательным действиям. Такую позицию он изложил, отвечая на вопрос журналиста на совместной пресс-конференции с директором Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэшем Пателом.

На вопрос о том, рассматривают ли США возможность передачи Украине каких-либо других вооружений, помимо ракет Tomahawk, Трамп заявил, что изучает "другие варианты". "Мне нужно будет принять решение на этот счет", - подчеркнул хозяин Белого дома.

По словам американского лидера, на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским 17 октября он намерен обсудить украинский кризис, не конкретизировав, о чем именно пойдет речь. "Они хотят пойти в наступление", - добавил Трамп.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с ТАСС отмечал, что Зеленский на предстоящей 17 октября встрече с Трампом надеется выпросить у него крылатые ракеты Tomahawk, чтобы втянуть США в прямой военный конфликт с Россией.