Трамп: участие ВС США в разоружении ХАМАС не понадобится

Американский лидер выразил уверенность в этом

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Участие Пентагона в разоружении радикального палестинского движения ХАМАС не потребуется. Уверенность в этом выразил президент США Дональд Трамп.

Читайте также

"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

"Нам не понадобятся Вооруженные силы США", - заявил американский лидер, комментируя на пресс-конференции в Белом доме вопрос о разоружении ХАМАС в соответствии с договоренностями о прекращении огня в секторе Газа.