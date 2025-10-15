Реклама на ТАСС
Трамп: участие ВС США в разоружении ХАМАС не понадобится

Американский лидер выразил уверенность в этом
ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Участие Пентагона в разоружении радикального палестинского движения ХАМАС не потребуется. Уверенность в этом выразил президент США Дональд Трамп.

"Нам не понадобятся Вооруженные силы США", - заявил американский лидер, комментируя на пресс-конференции в Белом доме вопрос о разоружении ХАМАС в соответствии с договоренностями о прекращении огня в секторе Газа. 

