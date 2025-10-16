Венесуэла осудила "воинственные заявления" Трампа

Президент США публично признал, что "санкционировал операции, направленные против мира и стабильности" в республике, заявили в венесуэльском МИД

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 16 октября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы решительно осуждают воинственные заявления президента США Дональда Трампа и направят жалобу в Совет Безопасности и генеральному секретарю ООН. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Боливарианской Республики, опубликованном в Telegram-канале главы ведомства Ивана Хиля Пинто.

"Боливарианская Республика Венесуэла отвергает воинственные и экстравагантные заявления президента Соединенных Штатов, в которых он публично признает, что санкционировал операции, направленные против мира и стабильности в Венесуэле", - сообщил МИД. Внешнеполитическое ведомство расценило эти указания как "крайне грубое нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций, которое требует осуждения мирового сообщества".

Венесуэла с тревогой наблюдает за использованием ЦРУ, развертыванием военных сил в Карибском бассейне, за политикой угроз и преследования Венесуэлы с целью "смены режима" и "захвата венесуэльских нефтяных ресурсов", отмечает МИД.

Постоянная миссия Венесуэлы при ООН направит в четверг жалобу в Совбез и генсеку ООН и потребует от правительства США "принять срочные меры по предотвращению военной эскалации в Карибском бассейне, объявленном Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в 2014 году зоной мира", сообщил МИД.

Международное сообщество должно осознавать, что "отсутствие наказания за подобные действия влечет за собой серьезные политические риски, которые требуют немедленного пресечения", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Газета The New York Times сообщила ранее со ссылкой на американских чиновников, что администрация президента Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле в целях усиления кампании против лидера страны Николаса Мадуро. Это разрешение является очередным шагом давления на Венесуэлу с конечной целью отстранения Мадуро от власти. Согласно данным издания, военные США уже разрабатывают предложения для Трампа о возможных ударах по территории Венесуэлы.