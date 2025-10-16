Израиль идентифицировал возвращенные из Газы останки еще двух заложников

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что ХАМАС "обязано выполнить свои обязательства перед посредниками и вернуть похищенных в рамках реализации соглашения"

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Работники Национального института судебной медицины Израиля завершили опознание останков еще двух заложников, которые накануне были возвращены на территорию еврейского государства из сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Читайте также

Жизнь после двух лет плена. Израиль принял 20 освобожденных из Газы

"После завершения процедуры опознания <...> представители Армии обороны Израиля уведомили семьи похищенных Инбар Хайман и Мухаммеда аль-Атраша о том, что их близкие возвращены в Израиль и их опознание завершено", - говорится в заявлении. В ведомстве премьера подчеркнули, что радикальная организация ХАМАС "обязана выполнить свои обязательства перед посредниками и вернуть похищенных в рамках реализации соглашения" о прекращении огня в секторе Газа. Израиль "не пойдет на компромисс в этом вопросе" и "приложит все усилия" для возвращения из сектора Газа всех погибших заложников, указали в канцелярии.

Утром 13 октября радикалы из палестинского движения ХАМАС, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 израильских заложников, остававшихся по прошествии двух лет в анклаве. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы вернули только 4 тела из 28. Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия.

14 октября Израилю были переданы еще четыре гроба. Пресс-служба израильской армии проинформировала на следующий день, что сотрудники Национального института судебной медицины не смогли опознать одно из тел.

Таким образом, до сих пор радикалы из сектора Газа вернули останки 9 погибших заложников и продолжают удерживать тела еще 19 похищенных, отмечает гостелерадиокомпания Kan.