Axios: Израиль сообщил США о трудностях со следующим этапом сделки по Газе

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Власти Израиля сообщили администрации президента США Дональда Трампа, что переход к следующему этапу реализации мирного соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа не представляется возможным, поскольку радикальное палестинское движение ХАМАС не принимает достаточных мер для возвращения тел погибших израильских заложников. Об этом со ссылкой на источники в руководстве обеих стран сообщил портал Axios.

На этой неделе в рамках реализации первого этапа соглашения ХАМАС передал Израилю 10 гробов с останками погибших, при этом израильские власти публично выражали недовольство тем, что, по их мнению, выдача тел происходит слишком медленно. Израиль также угрожал вдвое сократить число допускаемых в сектор Газа грузовиков с гуманитарной помощью. Кроме того, пресс-служба израильской армии заявляла, что одно из переданных тел не удалось опознать как останки заложника.

"Мы не видим, чтобы ХАМАС прилагал максимальные усилия по вопросу тел. Мы знаем, что они могут сделать больше, и не думаем, что кто-то должен давать им поблажки", - заявил Axios высокопоставленный израильский чиновник. По мнению властей страны, в общей сложности ХАМАС может передать Израилю в короткие сроки останки 15-20 человек. Еврейское государство предоставило США соответствующие разведданные, которые должны подтвердить это утверждение израильской стороны.

В свою очередь США подталкивают Израиль к оперативному переходу к следующей фазе реализации мирного соглашения. 14 октября президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что "второй этап начинается сейчас же". Но власти еврейского государства заявляют американской стороне о невозможности этого шага из-за промедлений в передаче тел.

Чиновники в Белом доме опасаются, что правые члены правящей в Израиле коалиции, например министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, попытаются использовать вопрос затягивающейся передачи останков заложников и сорвать сделку с целью возобновления боевых действий. Власти США для ускорения процесса намерены предложить вознаграждение жителям Газы за информацию о местонахождении оставшихся тел израильских заложников.

Об урегулировании конфликта в Газе

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

В понедельник в городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.