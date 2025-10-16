Telegraph: Киеву могут дать деньги от новых пошлин Трампа против Китая

По данным газеты, американский президент намерен создать фонд для помощи Украине

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен создать фонд для поддержки Украины, который будет финансироваться за счет доходов от предполагаемых пошлин в размере 500% в отношении китайских товаров. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Как напоминает издание, министру финансов США Скотту Бессенту перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября поручено представить европейским союзникам план, который предусматривает введение пошлин в размере 500% в отношении поставок из Китая под предлогом закупок им российской нефти. При этом американская администрация обусловила введение таких пошлин готовностью европейских стран присоединиться к этим мерам.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон находится в состоянии торговой войны с Пекином, имея в виду намерение с 1 ноября повысить пошлины против Китая на 100%.

15 октября Трамп сообщил, что намерен обсудить на предстоящей встрече с Зеленским украинский кризис. На вопрос журналистов о том, рассматривают ли США возможность передачи Украине каких-либо других вооружений, помимо ракет "Томагавк", глава вашингтонской администрации заявил, что изучает "другие варианты".

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что это будет означать "качественно новый этап эскалации", в том числе в отношениях между Россией и США. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву "Томагавков" потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.