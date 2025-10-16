Эксперт Гонзалес оценил план Трампа по помощи Киеву за счет пошлин против КНР

По словам ведущего ток-шоу Russia Up Close, когда это инициатива провалится, американский президент сможет переложить вину на европейцев

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа по созданию фонда поддержки Украины, который будет финансироваться за счет доходов от пошлин на китайские товары, нереалистичен, поскольку увязан с аналогичными мерами со стороны Европы, которая не пойдет на этот шаг. Такое мнение выразил ТАСС американский политический обозреватель, ведущий ток-шоу Russia Up Close Эдди Гонзалес.

"Этот план обречен на провал с самого начала, поскольку Трамп связывает его реализацию с согласием Европы прекратить закупки российской нефти и газа, - отметил эксперт. - А Европа не может себе этого позволить. Они физически не способны на такой шаг".

По словам Гонзалеса, такой шаг позволяет американскому президенту заложить основу для будущих обвинений в адрес европейских союзников. "Когда этот план провалится, Трамп сможет переложить вину на европейцев, заявив: "Я пытался, но Европа не согласилась", - пояснил журналист. "Думаю, эта инициатива изначально была обречена на провал, и все это понимают, особенно сами европейцы", - заключил Гонзалес.

Ранее британская газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Трамп поручил главе Минфина США Скотту Бессенту разработать план создания фонда поддержки Украины, который будет финансироваться за счет доходов от предполагаемых пошлин в размере 500% в отношении товаров из Китая под предлогом закупок им российской нефти. Предполагается, что Бессент представит этот план европейским союзникам перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября. При этом американская администрация обусловила введение таких пошлин готовностью европейских стран присоединиться к этим мерам.