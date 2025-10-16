Шмыгаль: союзники Украины обязались купить ей оружия у США на $422 млн

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Обязательства союзников Украины по программе закупок американского оружия PURL, которые они предоставили на встрече контактной группы в Брюсселе, составили всего $422 млн, сообщил в X министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

При этом ранее Владимир Зеленский отмечал, что Киев рассчитывает в октябре на выделение в рамках PURL $1-1,5 млрд. Приобретенные ранее у США пакеты военной помощи по данной программе составляли $500 млн, так что нового объема не хватит даже для финансирования еще одного такого пакета.

Украина получила также обещания от ряда стран предоставить военную помощь на двусторонней основе: от Швеции - $8 млрд на период 2026-2027 годов, от Чехии - $72 млн, от Канады - $20 млн, от Португалии - на $12 млн, от Финляндии - обещание предоставить очередной пакет военной помощи без уточнения его стоимости. Помощь в данной категории предоставляется путем передачи вооружений, боеприпасов, обмундирования, закупленных по ценам страны-донора. Европейские страны и Канада при этом не имеют в своем распоряжении тех видов оружия, которые есть у США и закупаются по программе PURL.

Союзники Украины, как указал Шмыгаль, также выразили готовность направить инвестиции в украинский оборонно-промышленный сектор на общую сумму более $715 млн, в том числе Норвегия - $600 млн, Нидерланды - $106 млн, Канада - $8 млн, Исландия - $4 млн. Основные средства пойдут на производство различных дронов.

Программа PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму, союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов. В течение лета европейские страны направили на закупку американских вооружений для Украины $2 млрд, однако затем более месяца новых средств не выделяли.

31-е заседание контактной группы по военным поставкам Украине состоялось в Брюсселе 15 октября.