В Минске заявили, что не нуждаются в "уроках цивилизованности" в вопросе казни

Постоянный представитель страны при ОБСЕ Андрей Дапкюнас отметил, что республика идет своим путем, основываясь на национальном опыте и традициях, общественном запросе и принципах справедливости

МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Белоруссия открыта к диалогу с международными партнерами по чувствительной тематике смертной казни, однако не намерена признавать европейскую модель единственно возможным образцом "цивилизованности". Об этом сказал постоянный представитель республики при ОБСЕ Андрей Дапкюнас.

"Беларусь открыта к диалогу с международными партнерами по этой чувствительной теме. Мы продолжаем внимательно изучать опыт других государств, где смертная казнь отменена, и готовы взаимодействовать с теми, кто заинтересован в уважительном и профессиональном диалоге", - сказал он, выступая на заседании Постоянного совета организации в Вене по вопросу "Европейский и Всемирный день борьбы против смертной казни".

Дапкюнас подчеркнул, что смертная казнь как исключительная мера наказания сохранилась в законодательстве республики по итогам референдума 1996 года. "Более 80% избирателей проголосовали за сохранение этой меры наказания. С тех пор общественное мнение по данному вопросу существенных изменений не претерпело", - напомнил он. Эта санкция применяется в исключительных случаях и не может быть назначена женщинам либо мужчинам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет или достигшим ко дню вынесения приговора 65 лет. При этом на практике смертная казнь назначается крайне редко, отметил постпред.

Он привел данные о том, что в 2020-2021 годах, а также в 2023-2024 годах смертные приговоры в Белоруссии в исполнение не приводились. "В 2022 году был приведен в исполнение один приговор - в отношении преступника, умышленно убившего двух пожилых людей", - сказал Дапкюнас. В 2024 году президент республики Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, который был задержан с поличным при выполнении задания спецслужб Украины по совершению террористического акта на объекте Белорусской железной дороги. Поводом для проявления гуманизма, напомнил постпред, "послужил тот факт, что осужденный полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и обратился с просьбой о помиловании".

Дапкюнас подчеркнул, что в европейских странах понятие гуманности трактуется иначе. "Для вас, уважаемые западные коллеги, гуманность - это сохранение жизни лиц, совершивших чудовищные преступления. У вас террорист, убивший 77 человек, отбывает заключение в уютной трехкомнатной камере, состоящей из спортзала, спальни и кабинета (террорист, массовый убийца Андерс Брейвик, отбывает 21-летний срок заключения, который может продлеваться неограниченное число раз - прим. ТАСС). Мы же видим в этом издевательство над родными его жертв и верх абсурдности", - сказал он.

В своем выступлении постпред Белоруссии отметил, что республика не нуждается в "уроках цивилизованности", а идет "своим путем, основываясь на национальном опыте и традициях, общественном запросе и принципах справедливости". "Мы в очередной раз подтверждаем готовность Минска обсуждать этот чувствительный вопрос, но исключительно в формате уважительного, взвешенного и конструктивного диалога - без давления, требований и ультиматумов, которые сегодня снова ритуально прозвучали в этом зале", - подытожил он.

Смертная казнь в Белоруссии

Смертная казнь может грозить задержанному в этом году в Белоруссии 53-летнему подозреваемому в серии убийств девушек, совершенных в 1990-х годах. Обвиняемому инкриминируется восемь убийств, два покушения на убийство, сопряженных с изнасилованием, четыре нападения на девочек-подростков и женщин.