Глава ФБР: сотрудники бюро продолжат получать зарплату во время шатдауна

Кэш Пател заверил, что работа по обеспечению безопасности США не прекращается

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация обеспечит выдачу зарплаты сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) США, несмотря на частичную приостановку финансирования правительства страны (шатдаун). Об этом заявил директор бюро Кэш Пател.

"Спецагентам ФБР и далее будут платить, поскольку для нас приоритетом являются люди, которые защищают страну. Президент [США Дональд] Трамп позаботился о том, чтобы сотрудники правоохранительных органов и военные не остались без зарплаты во время шатдауна", - написал он в X. Пател заверил, что работа по обеспечению безопасности США не прекращается.

Административно-бюджетное управление Белого дома ранее заявило, что намерено обеспечить дальнейшую выдачу зарплаты американским военным и сотрудникам правоохранительных органов, несмотря на шатдаун.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).