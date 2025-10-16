Реклама на ТАСС
ЕК рассчитывает экспроприировать российские активы до конца года

Эти деньги Еврокомиссия хочет направить на военные нужды Украины, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс
12:33
обновлено 12:51
БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает провести экспроприацию замороженных на Западе суверенных активов России до конца 2025 года. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя в Брюсселе дорожную карту повышения безопасности ЕС к 2030 году.

"В дорожную карту включено очень важное обещание: "репарационный кредит" должен быть реализован до конца 2025 года", - сказал он, подчеркнув, что эти деньги ЕК хочет направить на военные нужды Украины. Формулировка "репарационный кредит" используется ЕК для обозначения плана экспроприации суверенных активов России.

По словам Кубилюса, Украина в ближайшие годы должна стать ключевым военным партнером Брюсселя. ЕК намерена использовать "инновационные решения" Украины и ее "военный опыт". "ЕС и Украина будут строить европейский купол безопасности вместе", - сказал Кубилюс.

Ранее Еврокомиссия предложила схему так называемого репарационного кредита Украине, которая подразумевает экспроприацию порядка €185 млрд из €210 млрд, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии. Эта схема обсуждалась на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября, но согласие не было достигнуто. Категорически против выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который потребовал от стран ЕС подписаться под обязательством в полном объеме разделить с Бельгией финансовые риски в случае ответных действий России, на что, по его словам, остальные страны ЕС не пошли.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Кремль организует юридическое преследование причастных к краже российских активов. 

