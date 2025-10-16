NV: на Украине после госпереворота 2014 года лишили гражданства 326 человек

Больше всего украинцев лишились гражданства во времена руководства страной Петра Порошенко

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Украины после государственного переворота 2014 года лишили украинского гражданства 326 человек, следует из данных местного издания NV.

Согласно инфографике, больше всего лишали гражданства, когда руководил страной с 2014 по 2019 годы Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). При этом с приходом Владимира Зеленского тенденция отбирать украинский паспорт не изменилась.

14 октября Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, артиста балета Сергея Полунина, а также мэра Одессы Геннадия Труханова. Он и ранее уже лишал гражданства жителей страны. В частности, украинского паспорта были лишены оппозиционные политики Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач. Указами Зеленского были лишены гражданства 13 священнослужителей канонической Украинской православной церкви, против которой власти страны активизировали гонения, а также бывшие депутаты Верховной рады Игорь Васильковский и Вадим Рабинович, олигарх Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и другие.