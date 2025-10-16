The Spectator назвал нападки на мэра Одессы фатальной ошибкой Зеленского

Редакция сайта ТАСС

Геннадий Труханов © REUTERS/ Igor Tkachenko

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Решение лишить мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства и должности стало для Владимира Зеленского фатальной ошибкой. Такое мнение приводится в статье журнала The Spectator.

В ней отмечается, что Зеленский совершил "национальное самоубийство", лишив "крупнейший порт голоса, идентичности и представительства".

Как указывается в материале, Зеленский на фоне призывов к проведению выборов на Украине, лишая гражданства Труханова, "похоже, зачищает поле боя от соперников".