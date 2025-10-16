FT: Израиль разрешит Турции направить команды спасателей в сектор Газа

По данным газеты, эта инициатива получила одобрение в рамках реализации мирного плана президента США Дональда Трампа

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Турция направит своих специалистов в сектор Газа для помощи чрезвычайным службам в разборе завалов и поиске тел погибших, в том числе израильских заложников. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на три источника.

По их данным, эта инициатива получила одобрение Израиля в рамках реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе, несмотря на трения между премьер-министром израильского государства Биньямином Нетаньяху и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Утром 13 октября палестинское радикальное движение ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 израильских заложников, остававшихся по прошествии двух лет в анклаве. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных.

Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы отдали только 4 тела из 28. Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия. 14 октября Израилю были переданы еще четыре гроба. В общей сложности израильская сторона, таким образом, получила за два дня восемь гробов с останками. Судмедэксперты идентифицировали семь погибших израильских заложников, их имена обнародованы, а тела переданы родственникам для погребения.

Financial Times приводит мнение двух высокопоставленных советников Трампа, которые не согласились с обеспокоенностью Израиля о том, что ХАМАС может отклоняться от соглашения. Так, один из них заявил, что процесс передачи тел в основном соответствует ожиданиям. "Весь сектор Газа был стерт в порошок", - сказал другой представитель американской администрации, добавив, что количество обломков зданий там в несколько раз больше, чем на месте обрушения Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в результате терактов 11 сентября 2001 года. "Сверху на этих обломках много неразорвавшихся снарядов, и можно предположить, что под этими неразорвавшимися снарядами и обломками много тел", - добавил собеседник газеты.

Он также рассказал о серьезной работе по установлению мест нахождения тел погибших заложников, добавив, что для этого "требуется больше ресурсов".