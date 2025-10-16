Конгрессвумен Луна: неоконсерваторы в США хотят продолжения конфликта на Украине

Член Палаты представителей Конгресса США обвинила Великобританию в том, что Лондон не позволил состояться мирным переговорам

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Неоконсерваторы в США и сторонники агрессивной политики в других странах - членах НАТО хотели бы продолжения украинского конфликта. Такое мнение выразила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида).

"Ястребы войны в НАТО и неоконсерваторы здесь, в США, были бы рады продолжить гибель молодежи в обеих странах", - написала она в X, имея в виду конфликт на Украине. "Я отчасти виню Великобританию за то, что она не позволила состояться мирным переговорам", - добавила Луна. По ее мнению, попытки Запада добиться разрешения конфликта на Украине военным путем "приведут лишь к необратимой эскалации". Член Палаты представителей подчеркнула, что нужно "решать проблемы словами".

"Моя критика относительно войны на Украине направлена не против украинского народа, а непосредственно против Зеленского. Британское правительство более двух лет назад оказало на него давление, чтобы он не согласился на мирные договоренности", - отметила Луна. По ее словам, киевский режим борется "за интересы правительства другой страны".

Луна 10 октября заявила, что ждет возможности возглавить делегацию американских законодателей для встречи с членами Федерального собрания РФ. Она не уточнила, когда планируется провести эту встречу. Член Палаты представителей выразила уверенность в том, что президент США Дональд Трамп настроен на урегулирование конфликта на Украине и нормализацию связей с Россией.

Ранее Луна обнародовала архивные документы по делу об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди, переданные ей ранее послом России в Вашингтоне Александром Дарчиевым.