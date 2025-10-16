Белый дом назвал беседу Путина и Трампа очень хорошей

Разговор был продуктивным, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина был хорошим и продуктивным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Это был хороший и продуктивный телефонный звонок", - сказала она в прямом эфире телекомпании Fox News.

Ливитт отметила, что в ходе беседы было "затронуто много вопросов", в числе прочего российский лидер поздравил Трампа с "мирным урегулированием на Ближнем Востоке".

Разговор Путина и Трампа стал восьмым с начала года. Прошлый состоялся почти два месяца назад - через несколько дней после саммита на Аляске. Как сообщал портал Axios, тогда американский лидер прервал встречу с представителями Евросоюза и Владимиром Зеленским, чтобы пообщаться с российским коллегой.