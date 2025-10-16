Реклама на ТАСС
Белый дом: Трамп привержен содействию урегулированию на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что встреча президента США с Владимиром Зеленским 17 октября станет "продолжением переговоров по урегулированию с украинской стороной конфликта"
НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сохраняет приверженность оказанию содействия украинскому урегулированию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Что касается войны между Россией и Украиной, <...> президент по-прежнему искренне стремится ее завершить", - сказала она в интервью телеканалу Fox News, добавив, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных разговоров "обсудили много вопросов".

По ее словам, встреча главы Белого дома с Владимиром Зеленским в пятницу станет "продолжением переговоров [по урегулированию] с украинской стороной конфликта". 

